"Москва и мир": закрытие станций столичного метро и непогода в Германии

17 июля для пассажиров закроется часть Сокольнической линии метро. До 8 августа движения не будет от "Спортивной" до "Тропарево". За это время специалисты должны связать станцию "Проспект Вернадского" с одноименной платформой Большой кольцевой линии.

На месте будущего перехода сейчас находятся кабели, которые необходимо переложить. Для этого требуется отключение контактного рельса. Для пассажиров на срок работ запустят компенсационные автобусы.

Бесплатные автобусы, которых планируется запустить около 180, будут курсировать с 3:30 до 2:00. Для удобства пассажиров выбрали вместительные модели. Интервалы движения автобусов составляют менее минуты.

В столичный регион пришли осадки с сильным ветром. А в Мытищах жители и вовсе засняли смерч. Однако синоптики говорят, что такое погодное явление, скорее всего, было "пыльным дьяволом". Оно возникает при сильном нагреве земли.

В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения о грозе актуально до ночи четверга. В МЧС рекомендуют во время непогоды не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, и по возможности укрываться в помещениях.

Некоторые районы столицы сильно залило. На улицах столицы дежурят 300 бригад "Мосводостока" со специальной техникой, которые готовы устранять подтопления.

И если проливному дождю и его последствиям обрадовались не все москвичи, то осадков явно ждали обитатели зоопарка. Так, слоны вышли прямо под ливень, чтобы охладиться.

Зной, по прогнозам, спал ненадолго – синоптики прогнозируют в Москве жаркие выходные, осадков в субботу воскресенье не ожидается. Но уже в начале следующей недели на смену жаре придут сильный дождь, град и шквалистый ветер.

Число жертв наводнения в Германии возросло до 19 человек. Десятки числятся пропавшими без вести.

Больше всего пострадал регионы Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, где объявлено чрезвычайное положение.

Во многих городах пропало электричество и нет сотовой связи. Без света остались не менее 200 тысяч человек. В одной из больниц аварийно отключилось электричество. На лечении там находятся более 400 человек. Их эвакуируют.

Дожди в Германии начались накануне, и будут идти до вечера пятницы. Вышедшие из берегов реки затопили дороги и размыли дамбы. Есть опасность схода оползней.

Ливни в Центральную и Западную Европу принес мощный циклон "Бернд". В Бельгии жертвами стихии стали два человека. Из-за подтоплений началась эвакуация. Город Льеж и пригороды объявлены красной зоной, где дожди будут идти до конца недели.

Льет также в Швейцарии, Нидерландах, Чехии, Польше. Во Франции объявили оранжевый уровень опасности в 10 департаментах.