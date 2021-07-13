"Москва и мир": жара в столице и взрыв в Геленджике

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Жара в Москве ослабеет к началу следующей недели. Об этот сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что температура воздуха понизится до + 27-29. Однако похолоданием это назвать нельзя, так как эти значения все равно на 5 градусов выше климатической нормы.
Власти Геленджика вывезли гостей отеля, в котором сегодня произошел взрыв. Постояльцев расселили. Хлопок в помещении на первом этаже гостиницы "Азария" раздался утром. В результате погиб находившийся в этот момент на улице молодой человек. Еще пятеро пострадали, в том числе 14-летняя девочка. Все они госпитализированы с ожогами и травмами различной степени тяжести. Причины взрыва выясняют следователи. По предварительным данным, к ЧП могла привести неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.
Франция вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для врачей. Прививки должны сделать медики и средний медперсонал в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также все специалисты или волонтеры, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан. Проверять наличие прививок у врачей начнут с 15 сентября. С этого же месяца, те медики, которые не прошли вакцинацию, больше не смогут работать и получать зарплату.
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