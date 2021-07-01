Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных псов

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В Калининском районе Санкт-Петербурга два бойцовых пса попытались напасть на собаку прохожего. В результате мужчина лег на асфальт и прикрыл собой животное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что больших собак пытается оттащить другой человек.

"По появившейся в интернете информации была оперативно проведена проверка, установлены участники инцидента. Мужчина, выгуливавший собаку, сообщил полицейским, что, по его мнению, данный инцидент стал случайностью, за медицинской помощью обращаться не планирует и претензий ни к кому не имеет", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в прошлом году в полицию Калининского района города три раза жаловались на агрессивных собак.

"На все обращения полиция отреагировала в полном объеме. Были выявлены признаки административных правонарушений, установленных региональным законодательством. Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности", – добавили в ведомстве.

Ранее по факту нападения собаки на ребенка на северо-востоке Москвы организована проверка. По предварительной информации, инцидент произошел 20 июня на футбольной площадке недалеко от жилых домов на улице Бестужевых.

