"Москва и мир": коронавирусный стационар в столице и отмена масочного режима в Израиле

В столичной больнице имени Филатова открылся коронавирусный стационар. Медучреждение вновь полностью перепрофилировали для пациентов с подозрением на ковид или с подтвержденным диагнозом.

Сейчас столица живет в режиме нерабочих дней. До 19 июня включительно закрыты детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах. А ресторанам, барам и кафе запрещено обслуживать посетителей в ночное время.

В Израиле отменили последнюю карантинную меру – ношение масок в помещении. Индивидуальные средства защиты в магазинах, общественном транспорте, учебных заведениях и офисах теперь можно носить по желанию. Исключение сделано для некоторых отделений больниц и домов престарелых. Также наличие маски необходимо в самолетах.

Сейчас в Израиле полностью вакцинированы более пяти миллионов человек – свыше половины населения страны. Еще столько же получили первую дозу вакцины от коронавируса.

С 21 июня начнется бесплатная вакцинация населения и в одной из самых пострадавших от инфекции стран – Индии. Препараты будут закупаться правительством и передаваться штатам. Разрешен в стране и "Спутник V". Пока речь не идет о его массовом применении.

Первыми российским препаратом вакцинируются находящиеся в Нью-Дели сотрудники одной из фармацевтических компании. Несколько месяцев назад учреждение подало заявку на ограниченное применение "Спутника". Фирма также заявила о готовности в будущем распространять российский препарат.

Директор газовой автозаправки в Новосибирске, где 14 июня произошли взрыв и пожар, задержан в качестве подозреваемого. Предполагается, что именно он не смог обеспечить соблюдения правил безопасности. Следователи будут добиваться его ареста. Об этом сообщил заместитель прокурора Новосибирской области. Он также рассказал, что сейчас прокуратура вместе с Ростехнадзором проверяет все АГЗС Новосибирска, всего их 31. Некоторые нарушения уже обнаружены.

Газовая автозаправка на Гусинобродском шоссе вспыхнула, когда в стационарную емкость сливали топливо. Прогремели несколько взрывов. Ударную волну и жар ощутили жители ближайших домов. А дым и пламя были видны за километры. Пожарные спасли от огня соседнюю автозаправку – оттуда эвакуировали десятки газовых баллонов.

В результате ЧП пострадали минимум 35 человек. Многие до сих пор находятся в больницах, но их жизням ничего не угрожает. Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".