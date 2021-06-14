Москвичам рассказали о работе соцучреждений на выходной неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал указ, предполагающий продление нерабочих дней с сохранением зарплаты до 19 июня включительно. В своем блоге мэр уточнил, что это сделано для того, чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей. В связи с данной мерой на этой неделе изменен график работы некоторых учреждений социальной сферы.

Центры госуслуг "Мои Документы"

С 15 по 19 июня для получения части услуг при посещении МФЦ необходимо будет предварительно записаться, при этом вакцинировавшимся гражданам запись не потребуется.

Так, в обычном режиме можно зарегистрировать рождение, брак, оформить паспорт РФ, получить социальную карту или полис ОМС, а также забрать готовые документы. Для остальных услуг необходимо заранее записаться, сделать это можно через портал mos.ru.

При этом приходить желательно в точно назначенное время, поскольку в противном случае администратор не сможет выдать талон на получение услуги.

Между тем, привитым от коронавируса гражданам потребуется только показать на входе сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.

Отделы ЗАГС

Для того, чтобы подать заявление на регистрацию актов гражданского состояния и получение повторных экземпляров справок и свидетельств, необходимо будет также перед посещением отдела ЗАГС зарегистрироваться по телефону 8 (495) 777-77-77.

Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время.

Уточняется, что часть заявлений, связанных в том числе с регистрацией и расторжением брака, можно подать через Единый портал госуслуг. Кроме того, на большинство вопросов сотрудники ЗАГС готовы ответить по телефону.

Центры "Моя работа", "Моя карьера" и другие

Центры "Моя работа" и "Моя карьера" с 15 по 20 июня работать не будут, однако жизненно необходимые услуги продолжат оказываться москвичам.

Центр "Профессионал" на период нерабочей недели переходит на дистанционный формат работы, а прием экзаменов будет проходить очно по предварительной записи с соблюдением эпидемиологических норм. Группы, которые невозможно перевести на удаленный формат, временно приостанавливают обучение. Клубные пространства "Мой социальный центр" также переходят на дистанционный формат работы.

Тем не менее, социальные работники продолжат помогать горожанам, находящимся на надомном обслуживании, в том числе по разовым заявкам граждан старше 65 лет и хронически больных, которым рекомендована самоизоляция.

Обратиться в Службу занятости можно будет только по предварительной записи. При этом подать заявление на регистрацию в качестве безработного возможно онлайн.

Работать продолжит бесплатная круглосуточная линия неотложной психологической помощи. Обратиться в нее можно по телефону 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного) или на сайте msph.ru.

Колледжи и МГПУ

В период с 15 по 19 июня московские колледжи и МГПУ переходят в дистанционный режим. Это касается и сессии. Студенты будут сдавать дистанционно те экзамены, которые не требуют очного присутствия. На очных экзаменах в учебной организации будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее в Москве объявили об усилении антиковидных мер. Так, с 13 июня работодателям предписано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.

С 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Кроме того, с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания – это требование не распространяется на доставку и заказы на вынос.

Кроме того, введены ограничения по использованию объектов городской инфраструктуры на территориях парков.

