"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и коронавирус в Израиле

Почти 70 тысяч человек прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" за три недели. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, более 26 тысяч человек были направлены на дополнительные анализы и процедуры.

Павильоны "Здоровая Москва" работают в столичных парках, скверах и в других местах отдыха ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Там проводят бесплатные медицинские обследования для мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.

Москвичи могут измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать свой уровень сахара и холестерина, снять электрокардиограмму, определить степень насыщения крови кислородом и сдать общий анализ. При необходимости врачи направят на дополнительные обследования в поликлинику или больницу. Все исследования проводятся бесплатно при наличии столичного полиса ОМС. Павильоны подключены к единой цифровой платформе, поэтому узнать результаты можно в электронной медицинской карте.

Израиль снимает ограничения, но пока остается в масках. В минувшие выходные ковидом в стране заболели лишь 16 человек. Процедуру вакцинации уже прошли более 70% израильтян. На следующей неделе там начнут прививать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Местные власти решили, что пора отменять карантинные меры. Первыми упразднили так называемые зеленые паспорта. Их наличие было обязательным при посещении общественных мест. Сотрудники на входе сканировали QR-код и проверяли, есть ли их владельцы в базе привитых. Отменены все ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений. Теперь можно проводить массовые мероприятия в помещениях.

Вернулись к нормальной работе большинство предприятий и школ. О пандемии в Израиле будут пока напоминать маски и ограничения на международные поездки. Местным жителям нельзя посещать ряд стран, а въезжающие в Израиль из этого запрещенного списка должны уйти на карантин, даже если они сделали прививку от COVID-19 или переболели.

В будущем неизбежны новые пандемии, а уровень угроз здоровью людей продолжает расти. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что за последние 10 лет в мире случилось более 10 чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, включая две крупнейшие вспышки лихорадки Эбола, коронавирус и другие.

Вчера Китай заявил о возникновении нового штамма птичьего гриппа, патогенного для человека. Тем не менее главный санитарный врач подчеркнула, что российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. И теперь эти достижения России нельзя потерять.

По словам Анны Поповой, комплекс мероприятий и мер, которые принимали в РФ для борьбы с вирусом, позволил избежать взрывного роста заболеваемости ковидом. Кроме того, в отличие от многих стран, после апреля прошлого года удалось не вводить локдаун и не останавливать экономику.