Космонавты РФ приступили к первому в 2021 году выходу в открытый космос

Видео: youtube.com/Роскосмос ТВРоссийские космонавты на борту МКС начали первый в 2021 году выход в открытый космос. Им предстоит подготовить старый модуль "Пирс" к отстыковке от станции.
Согласно трансляции на сайте "Роскосмоса", космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в 08:53 по московскому времени, на 33 минуты позже запланированного, открыли выходной люк модуля "Поиск".
Выход продлится 6 часов 50 минут. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода, а Дуброву – шесть. Космонавты заменят сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря", а также выбросят в космос старую панель.
Известно, что данную задачу не получилось выполнить в прошлом выходе в ноябре 2020 года. Новицкий и Дубров должны подготовить МКС к отстыковке модуля "Пирс", который прибыл на станцию в 2001 году, и приходу на его место нового модуля "Наука" в июле. Для этого им необходимо убрать все внешние связи между "Пирсом" и остальной станцией: отвести от модуля грузовую стрелу, отстыковать от него кабели антенн системы сближения "Курс" и снять фал-переход между модулями "Пирс" и "Звезда".
Кроме того, еще одной задачей выхода будет установка на модуле "Поиск" оборудования научных экспериментов "Тест и Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы. В этом году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе.
В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе граждан РФ Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли первую тренировку по управлению космическим кораблем "Союз" в Центре подготовки космонавтов.
Полет на МКС актриса и режиссер совершат в рамках съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую снимут на орбите Земли.
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