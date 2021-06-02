Мурашко заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" превышает 96%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эффективность отечественной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" превышает 96%, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
"Процент эффективности по вакцине "Спутник V" сегодня более 96%", – заявил министр.
Мурашко также сообщил, что к началу лета уже более 18 миллионов россиян привились первым компонентом препарата.
"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", – отметил он.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи сообщили, что эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6%. Этот показатель был получен на основе анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
При этом ранее медицинский журнал The Lancet указывал, что эффективность препарата составляет 91,6%.
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