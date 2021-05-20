"Москва и мир": онкологический форум и Олимпийские игры в Токио

В столице разработана система персонализированной онкологической помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин на открытие первого Московского международного онкофорума. Несмотря на пандемию, в прошлом году ни одно профильное медучреждение закрыто не было. Более того, за последнее время на базе крупнейших стационаров организовали шесть онкоцентров.

Московский международный онкологический форум продолжит свою работу завтра. В нем участвуют более 300 специалистов ведущих клиник мира, а также представители всемирной организации здравоохранения.

Массовая вакцинация от коронавируса должна продолжаться до достижения коллективного иммунитета. Прививка войдет в национальный календарь. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Также премьер сделал поручение по программе туристического кешбэка. Он распорядился возместить часть потраченных средств людям, которые уже приобрели путевки для детей в летние лагеря. Программа детского кешбэка, который может составить до 20 тысяч рублей, будет запущена 25 мая. По предварительным оценкам, в этом году ей могут воспользоваться более 350 тысяч семей.

Численность иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио решено сократить вдвое. Не считая спортсменов на игры допустят 78 тысяч человек вместо запланированных 180 тысяч. Кроме того, из-за ограничений не смогут лично поддержать своих спортсменов руководители стран, японские власти хотят запретить им встречаться с атлетами во время соревнований.

Почти половина жителей Японии выступает против Олимпиады. Не менее 43% опрошенных японцев заявили, что Игры надо отменить. При этом в апреле такого мнения придерживались около трети граждан. А количество людей, которые поддерживают стремление правительства и оргкомитета провести Игры этим летом, сократилось за месяц в два раза.

Среди противников проведения соревнований оказались врачи. С призывом отменить Игры выступили около 6 тысяч медработников. Это первая подобная петиция японских медиков.

В стране сложная эпидемиологическая ситуация. Япония переживает четвертую волну коронавируса.