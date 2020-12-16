"Москва и мир": столица без локдауна и Германия на карантине

Необходимости в жестком локдауне в столице нет. Москву не намерены закрывать ни сейчас, ни в ближайшие месяцы. Об этом рассказал Сергей Собянин во время онлайн-заседания Мосгордумы. И хотя, по словам мэра, ситуация очень сложная и уровень заболеваемости и госпитализаций высокий – медицинская система справляется. Мэр считает, что в этих условиях нет необходимости вводить какие-то жесткие локдауны, закрывать целые сектора экономики. Он надеется, что в ближайшее время пандемия пойдет на спад, а показатели роста заболеваемости стабилизируются. Кроме того, Сергей Собянин рассказал о планах относительно школ – очное обучение возвратят при первой же возможности, поскольку его ничем нельзя заменить. А полностью вернуться к нормальной жизни столица сможет только после массовой вакцинации, подытожил мэр.

Решения для сдерживания необоснованного роста цен на продукты готовы. Об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, разработанные меры позволят не только сейчас, но и в будущем не допускать подорожания самых важных товаров. Мишустин сообщил, что будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар, подсолнечное масло между министерством сельского хозяйства и министерством промышленности и торговли, и отраслевыми ассоциациями, а также с рядом крупнейших федеральных сетей. Далее присоединятся и другие, в том числе региональные торговые сети и поставщики. Премьер однако отметил, что все меры краткосрочные и ими "нельзя увлекаться". Цены нужно регулировать аккуратно, чтобы это не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций. Тема с ростом стоимости базовых продуктов стала одной из самых громких за последнее время. Владимир Путин раскритиковал правительство – указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба. Президент также подчеркнул, что "пандемия здесь не при чем" и распорядился разобраться с ситуацией.

В Германии начался общенациональный локдаун. До 10 января в по всей стране будут закрыты не продуктовые магазины, кафе, рестораны и учебные заведения. Встречаться можно группами не более 5 человек. Для рождественских и новогодних праздников исключений не сделали. В правительстве Германии эти ограничения назвали самыми радикальными за всю историю страны. Немцы на новость о введении новых правил отреагировали неожиданно. Накануне в магазинах и салонах красоты царил небывалый ажиотаж. В торговых центрах выстроились огромные очереди. Очевидцы говорят, что такого не было даже в период распродаж. Между тем в стране поставлен очередной антирекорд. За сутки от коронавируса скончались 952 немца – это самый высокий показатель с начала пандемии. Медики не исключают, что локдаун в Германии может продлиться до Пасхи. В этом году она выпадает на 4 апреля.