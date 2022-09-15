"Это наш город": 130 тыс горожан прошли курсы IT-грамотности в "Московском долголетии"

В сентябре "Московское долголетие" открыло новый сезон. На этот раз акцент сделали на образовательной части. Участники проекта смогут повысить уровень цифровой, финансовой и правовой грамотности.

Благодаря программе большое количество москвичей старшего поколения умеют пользоваться современными технологиями. Курсы цифровой грамотности в проекте "Московское долголетие" были бесплатными. Формат занятий можно выбрать – очно и онлайн. Занятия проводят профессиональные преподаватели.