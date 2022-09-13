"Это наш город": женщин в декрете пригласили освоить новую профессию в Москве

Центр занятости "Моя карьера" приглашает мам в декрете бесплатно освоить новую профессию – страхового финансового консультанта. Обучение начнется 16 сентября и пройдет в смешанном формате.

Запланированы онлайн-вебинары, очные занятия, деловые игры и домашние задания. Участницы познакомятся с программами страхования, освоят навыки коммуникации и научаться самостоятельно проводить рабочие встречи.