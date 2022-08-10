"Это наш город": в столице открыли еще три поликлиники после капитального ремонта

В столице после капитального ремонта открыли еще три поликлиники. Они расположены в районах Северное Тушино, Южное Чертаново и Строгино.

В поликлиниках установили маммографы и ренгенаппараты. Для удобства посетителей основные кабинеты врачей разместили на первом этаже, а менее востребованные – выше. В обновленных медучреждениях появились кафе, игровые зоны и информационные центры.