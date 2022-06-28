"Это наш город": Центр разработки инновационных лекарств открыли в Москве

В Москве появился Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарств. Его открыли на Московском эндокринном заводе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дополнительные средства направят на расширение производства и новые разработки. На первом этапе на предприятии займутся созданием трех препаратов. Также будут совершенствовать технологии производства 60 активных фармацевтических субстанций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

