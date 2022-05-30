"Это наш город": сурикаты в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

В Московском зоопарке с наступлением тепла в уличный вольер выпустили сурикатов. Но прежде туда запустили насекомых. Животные первым делом устроили погоню за добычей, а после организовали переустройство вольера.

Зиму сурикаты провели в павильоне, где есть домики и лампы, чтобы греться.