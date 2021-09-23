"Это наш город": новую единую форму получили более 31 тыс столичных врачей

Новую единую форму получили более 31 тысячи врачей. Комплекты начали выдавать в конце июля. В них вошли длинные и короткие белые халаты, брюки, топы, поло и джемперы, а также кожаные сабо и полуботинки.

Примерить все это врачи могут в специально созданном экипировочном центре. До конца года в новую форму переоденут всех сотрудников городских поликлиник и больниц.

Раньше учреждения здравоохранения закупали форму самостоятельно.