"Это наш город": москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru 2 млрд раз

Электронными услугами на портале mos.ru воспользовались уже более двух миллиардов раз. При этом в 2011 году на сайте можно было только оформить разрешение на работу такси, записать ребенка в первый класс и получить ЕПД для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время на портале зарегистрированы уже более 13,9 миллиона человек, которые могут получить порядка 380 услуг.

Чаще всего москвичи пользуются электронным дневником, второе и третье места делят прием показаний приборов учета воды и проверка автомобильных штрафов.