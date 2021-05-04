Опубликована хроника времен войны в цвете

Видео: RT

В Сети появились цветные кадры хроники времен Великой Отечественной войны. Окрасить пленку удалось благодаря нейросетям, передает RT

На видео изображен первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. Тогда воины прошли маршем около Рейхстага и Бранденбургских ворот.

Кроме того, представлены редкие кадры, снятые после капитуляции Германии. На них видно, как солдаты возвращаются домой.

Ранее главное архивное управление столицы представило новую книгу, посвященную жизни города в годы Великой Отечественной войны.

Электронное издание представляет собой собрание документальных свидетельств о жизни города с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Материалы повествуют о реакции горожан на известие о войне, о мобилизации, перестройке повседневной жизни и трудовых буднях москвичей.

