Опубликована хроника времен войны в цвете

В Сети появились цветные кадры хроники времен Великой Отечественной войны. Окрасить пленку удалось благодаря нейросетям, передает RT.
На видео изображен первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. Тогда воины прошли маршем около Рейхстага и Бранденбургских ворот.
Кроме того, представлены редкие кадры, снятые после капитуляции Германии. На них видно, как солдаты возвращаются домой.
Ранее главное архивное управление столицы представило новую книгу, посвященную жизни города в годы Великой Отечественной войны.
Электронное издание представляет собой собрание документальных свидетельств о жизни города с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Материалы повествуют о реакции горожан на известие о войне, о мобилизации, перестройке повседневной жизни и трудовых буднях москвичей.
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