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16 августа 2019, 12:20

Культура

"Это наш город": как ВДНХ отметит юбилей в выходные

"Это наш город": как ВДНХ отметит юбилей в выходные

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ВДНХ продолжает отмечать 80-летие. В субботу, 17 августа, праздничную программу откроют соревнования по паркуру и воркауту. Можно будет поиграть в настольный хоккей и футбол, послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей.

Вечером перед павильоном № 1 "Центральный" духовой оркестр исполнит эстрадные композиции. В воскресенье, 18 августа, на выставке в рамках фестиваля "Ритм моего города" организуют соревнования и показательные выступления по стритболу.
Программа: Это наш город
видео город культура досуг ВДНХ-80
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