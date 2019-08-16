"Это наш город": как ВДНХ отметит юбилей в выходные

ВДНХ продолжает отмечать 80-летие. В субботу, 17 августа, праздничную программу откроют соревнования по паркуру и воркауту. Можно будет поиграть в настольный хоккей и футбол, послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей.

Вечером перед павильоном № 1 "Центральный" духовой оркестр исполнит эстрадные композиции. В воскресенье, 18 августа, на выставке в рамках фестиваля "Ритм моего города" организуют соревнования и показательные выступления по стритболу.