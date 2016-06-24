Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 июня 2016, 15:30

Общество

Москвичи предпочитают не заводить курортные романы в отпуске

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Большинство россиян, в частности москвичей, предпочитают не заводить курортные романы во время отпуска. К такому выводу пришли специалисты туристического метапоиска Momondo, которые провели масштабное исследование среди более чем 29 тысяч самостоятельных путешественников из 20 стран мира.

Только 34 процента опрошенных из Москвы сообщили, что когда-либо пускались в романтическое приключение во время поездки, а 62 процента никогда не заводили таких отношений с незнакомцами. По стране в целом результаты исследования схожи: 27 против 70 процентов. В итоге Россия оказалась на четвертом месте среди государств с самой низкой частотой курортных романов.

Мужчины из России чаще жаждут любви на курортах, чем женщины – 33 процента против 23 процентов. С возрастом подобный опыт привлекает все больше людей: лишь у 17 процентов туристов 18-22 лет были временные отношения на курортах, и целых 37 процентов у путешественников 56-65 лет.

Низкое число путешественников, которые заводят курортные романы, отчасти может объяснить другое исследование momondo. Во время опроса 53 процента наших соотечественников и 60 процентов респондентов из Москвы высказались против раздельного отпуска партнеров. Отпустить возлюбленного на отдых без своего сопровождения согласились только 26 процентов москвичей и треть опрошенных по стране в целом.

туризм путешествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика