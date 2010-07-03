Швейцарские банки стали доплачивать заемщикам за кредиты

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Некоторые банки Швейцарии стали выдавать кредиты по отрицательной ставке. О нововведении пишет агентство Bloomberg.

Это связано с процентной ставкой Национального банка страны, которая составляет минус 0,75% годовых. Из-за этого банки вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Кредитным организациям выгоднее размещать свободные средства в кредиты и предоставлять их заемщикам по отрицательной ставке, но более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка. Заемщикам это также удобно, так как им необходимо вернуть банку меньше, чем было взято.

Агентство отмечает, что в данный момент по этой схеме работают Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank. Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются невысокими, но превышают ноль.

Похожая практика действует в Швеции, Дании и Японии.

В августе 2018 года Credit Suisse опроверг информацию о заморозке активов граждан РФ. В организации объяснили, что часть активов получила статус находящихся на доверительном хранении, и это не привело к финансовым потерям.

