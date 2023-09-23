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23 сентября, 13:05

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Георгий Мартиросьян

"Раскрывая тайны звезд": Георгий Мартиросьян

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Когда на киноэкранах появлялся герой Георгия Мартиросьяна, женская половина зрителей замирала и теряла дар речи. Таких актеров в советском кино не было. Казалось, что он приехал прямиком из Голливуда. За брутальной внешностью артиста скрывается совсем другая натура, о которой знают только самые близкие.

Почему на Мартиросьяна жалуются театральные режиссеры? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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