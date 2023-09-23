"Раскрывая тайны звезд": Георгий Мартиросьян

Когда на киноэкранах появлялся герой Георгия Мартиросьяна, женская половина зрителей замирала и теряла дар речи. Таких актеров в советском кино не было. Казалось, что он приехал прямиком из Голливуда. За брутальной внешностью артиста скрывается совсем другая натура, о которой знают только самые близкие.

Почему на Мартиросьяна жалуются театральные режиссеры? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".