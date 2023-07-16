13:00Культура
"Раскрывая тайны звезд": мерзавцы в кино
Армен Джигарханян, Алексей Жарков, Талгат Нигматуллин, Лев Перфилов и Георгий Мартиросян – эти актеры по-настоящему знали, что значит – прослыть мерзавцем. Отрицательные роли сопровождали их на протяжении всей карьеры, но очень мало соответствовали реальному образу их жизни. Их ненавидели и обожали, боялись и восхищались. Многие люди считали этих актеров настоящими мерзавцами, но на самом деле они были и остаются большими профессионалами своего дела. Мастерами
перевоплощения, которые смогли обмануть всех.
Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".