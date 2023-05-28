"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Георгия Буркова

Судьба заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова многим казалась сказочной и счастливой: провинциал, который вытащил счастливый билет. Георгий Бурков сыграл более 80 ролей в кино. Такой фильмографии позавидуют многие актеры.

Но такой ли безоблачной была его жизнь, ведь почти все его роли были второго плана? Чего же на самом деле хотел обожаемый многими зрителями актер? Каким он видел свое будущее, и что так и не успел сделать? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".