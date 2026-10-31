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31 октября, 13:00

Происшествия

"Московский детектив": маньяк с завода "Компрессор"

"Московский детектив": маньяк с завода "Компрессор"

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17 июля 1944 года в 15:00 в московском универмаге обнаружили тела двух зверски убитых продавщиц. Свидетелей нет: все москвичи смотрели марш пленных немцев на Садовом кольце.

Второе подобное убийство произошло 7 ноября. Стало ясно: в столице орудует маньяк. Что преступник выбрал в качестве своей кровавой подписи? Почему главного подозреваемого пришлось отпустить? Как обычная тетрадь стала главной уликой следствия?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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