"Московский детектив": смертельный рейс

2 ноября 1973 года самолет ЯК-40 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Брянск готовился идти на посадку, как вдруг четверо молодых людей встали со своих мест и достали оружие. 26 пассажиров и трое членов экипажа оказались в заложниках.

Как террористы пронесли в самолет ружья, ножи и обрез? Где они их прятали, если в самолете не было не только грузового отсека, но и даже багажных полок? Какие действия группы захвата помогли обезвредить преступников?

Об этом – в программе "Московский детектив".