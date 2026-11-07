"Новости дня": новые выделенные полосы заработали в четырех округах Москвы

В Москве появились новые "зеленые коридоры" для автобусов и электробусов. Теперь жители столицы смогут еще быстрее добираться до работы и дома. Выделенные полосы заработали сразу в четырех столичных округах – в частности, в районе Северное Бутово на Старокачаловской улице новая полоса помогает ускорить движение четырем областным маршрутам. Это очень важно для тех, кто часто ездит между городом и областью.

Также в Текстильщиках появится большой лечебно-диагностический комплекс городской клинической больницы имени Демихова. Это будет современный медицинский центр с новейшим оборудованием, операционными и реанимацией. Особое внимание при строительстве уделят качеству материалов: используют только долговечные изделия, которые прослужат долгие годы и выдержат любые внешние воздействия.

Подробнее – в программе "Новости дня".