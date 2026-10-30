"Новости дня": магнитная буря накроет Землю в ночь на 31 октября

Магнитная буря ожидается в ночь на 31 октября. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии. Вспышку на Солнце зарегистрировали утром 28 октября. Заметные геомагнитные возмущения могут сохраняться до середины 31 октября.

Метеозависимым людям врачи советуют в этот период не перегружать организм: отказаться от интенсивных тренировок, высыпаться не менее 8 часов и пить достаточно воды.

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