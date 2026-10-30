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30 октября, 01:30

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"Новости дня": экспресс-павильоны проверки здоровья в Москве будут работать зимой

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Зимой в Москве будут работать экспресс-павильоны проверки здоровья. Их можно посетить на ВДНХ, а также на Никитском бульваре и Трубной площади.

Обследование занимает около 15 минут, после него посетители получают персональные рекомендации по здоровому образу жизни. В павильонах проводят биоимпедансометрию, которая позволяет оценить соотношение жировой, мышечной и костной ткани и выявить скрытые отеки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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