"Новости дня": в Москве тестируют мобильного робота для зарядки электромобилей

На Триумфальной площади в Тверском районе столицы начали тестировать мобильную зарядную станцию для электромобилей. Робот может перемещаться по парковке и поддерживает быструю зарядку мощностью 60 киловатт.

Для ориентации в пространстве устройство использует лазерные датчики-лидары, стереокамеры и компьютерное зрение. Навигация работает на основе цифровых карт и не зависит от сигналов GPS.

Пока за перемещением робота следит специалист. В перспективе станция сможет передвигаться полностью самостоятельно. Об этом – в программе "Новости дня".