"Новости дня": российский препарат для лечения рака печени прошел первые испытания

Российский препарат для лечения рака печени успешно прошел первую и вторую фазы клинических исследований, сообщили в Минздраве России. Лекарство предназначено для пациентов с первичным и метастатическим раком печени и не имеет мировых аналогов.

Тем временем вакцину для лечения меланомы уже можно получить бесплатно по полису ОМС. Ее создают индивидуально для каждого пациента с учетом особенностей опухоли. Два человека уже проходят лечение, еще 36 пациентов смогут получить вакцину до конца года.

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