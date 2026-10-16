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16 октября, 18:15

Наука

"Новости дня": три метеорных потока и суперлуние смогут увидеть москвичи в ноябре

"Новости дня": три метеорных потока и суперлуние смогут увидеть москвичи в ноябре

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В ноябре москвичи смогут наблюдать три метеорных потока и суперлуние. В начале месяца ожидаются Северные Тауриды, в ночь с 11 на 12 ноября активность проявят Южные Тауриды, а в ночь на 18 ноября можно будет увидеть звездопад Леониды.

Кроме того, в ноябре произойдет суперлуние, во время которого Луна будет казаться крупнее и ярче обычного. Научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Иван Лобода отметил, что лучше всего наблюдать большую Луну вечером, сразу после восхода.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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