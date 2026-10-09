"Новости дня": расписание электричек Павелецкого направления изменится вечером 9 октября

Расписание электричек Павелецкого направления изменится вечером 9 октября. Это связано с работами в районе Нагорном.

На станции Коломенское будут менять стрелочные переводы. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия и количество остановок, некоторые электрички поедут по укороченным маршрутам, а часть составов уберут из расписания.

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