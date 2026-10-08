"Новости дня": выдачу лекарств пациентам после инфаркта и инсульта упростили в Москве

Новый порядок выдачи лекарств заработал в Москве для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт. Жители района Царицыно получают первый запас льготных препаратов на 30 дней прямо при выписке из больницы. Если право на поддержку не оформили заранее, необходимые документы специалисты оформляют в палате.

Информация о выписке автоматически поступает в районную поликлинику. Участковый врач заранее продлевает цифровой рецепт, а при необходимости связывается с пациентом по видеосвязи и приглашает его на очный прием. Такая система помогает сделать лечение непрерывным и снизить риск осложнений в первый месяц после выписки.

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