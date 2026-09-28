"Новости дня": больше москвичей смогут получать льготные лекарства для защиты от инфаркта

Больше москвичей смогут получать льготные лекарства для защиты от внезапных инсультов и повторных инфарктов. К 2030 году Минздрав планирует обеспечить 100% охват препаратами всех пациентов из групп повышенного риска, а также тех, кто перенес операции на сердце.

В Москве получить лекарства можно по электронному рецепту. Врач оформляет назначение при наличии медицинских показаний во время визита в поликлинику, больницу или профильный диспансер. Бумажный рецепт не требуется, в аптеке достаточно показать на телефоне экран с цифровым кодом из системы ЕМИАС.

Подробнее – в программе "Новости дня".