Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 08:00

Общество

"Новости дня": больше москвичей смогут получать льготные лекарства для защиты от инфаркта

"Новости дня": больше москвичей смогут получать льготные лекарства для защиты от инфаркта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 63% 28 сентября

Зрителям предложили рассказать свои истории через чат-бот программы "Утро в Москве"

Федеральные льготники могут выбрать форму соцпакета до 1 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 758 мм ртутного столба 28 сентября

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 28 сентября

Всемирный день борьбы с бешенством отмечается 28 сентября

Комиссия риелтора при аренде квартиры может составлять до 100% стоимости

Штраф за незаконно выловленного рака в России вырос в 15 раз

Изжогу и вздутие после приема пищи обсудят в программе "Миллион вопросов"

Больше москвичей смогут получать льготные лекарства для защиты от внезапных инсультов и повторных инфарктов. К 2030 году Минздрав планирует обеспечить 100% охват препаратами всех пациентов из групп повышенного риска, а также тех, кто перенес операции на сердце.

В Москве получить лекарства можно по электронному рецепту. Врач оформляет назначение при наличии медицинских показаний во время визита в поликлинику, больницу или профильный диспансер. Бумажный рецепт не требуется, в аптеке достаточно показать на телефоне экран с цифровым кодом из системы ЕМИАС.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществогородвидео

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика