Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 01:00

Транспорт

"Новости дня": на МЦК и МЦД-3 26 сентября изменят движение поездов

"Новости дня": на МЦК и МЦД-3 26 сентября изменят движение поездов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 сентября

Станция "Москворечье" появится на Бирюлевской линии столичного метро

Движение на центральных столичных улицах ограничат из-за марафона

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Москвичи смогут подключить биометрию при оформлении карты москвича

Собянин: началось строительство дороги между районами Крюково и Силино

"Новости дня": расписание изменят на МЦД-3 и на участках МЦК

Новая станция метро "Москворечье" поможет перераспределить пассажиропоток

Стартовало строительство станции метро "Москворечье"

26 сентября на Московском центральном кольце и третьем диаметре пригородные поезда будут следовать с изменениями. С 13:00 до 15:00 не будет движения между станциями "Владыкино" и "Панфиловская", а на участке "Панфиловская" – "Шелепиха" интервал увеличится до 16 минут, на остальном кольце – до 8 минут.

В Москве спадает волна заболеваемости, вызванная риновирусом: число заболевших снижается, пик уже позади, ситуация остается на контроле города. Следующую волну простуд медики ожидают во второй половине ноября, а пика она достигнет к середине декабря. Для защиты врачи советуют носить маски, чаще проветривать помещения, употреблять фрукты и витамины, но самая эффективная мера – вакцинация.

Для жителей Химкинского бульвара в районе Южное Тушино оборудовали большой спорткластер под открытым небом прямо возле домов. Там установлены тренажеры для разных возрастов, зоны воркаута, брусья, скамья для пресса, гантели, теннисные столы, а также спортивно-гимнастический комплекс со шведской стенкой, рукоходом, перекладинами и боксерским мешком.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика