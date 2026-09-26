"Новости дня": на МЦК и МЦД-3 26 сентября изменят движение поездов

26 сентября на Московском центральном кольце и третьем диаметре пригородные поезда будут следовать с изменениями. С 13:00 до 15:00 не будет движения между станциями "Владыкино" и "Панфиловская", а на участке "Панфиловская" – "Шелепиха" интервал увеличится до 16 минут, на остальном кольце – до 8 минут.

В Москве спадает волна заболеваемости, вызванная риновирусом: число заболевших снижается, пик уже позади, ситуация остается на контроле города. Следующую волну простуд медики ожидают во второй половине ноября, а пика она достигнет к середине декабря. Для защиты врачи советуют носить маски, чаще проветривать помещения, употреблять фрукты и витамины, но самая эффективная мера – вакцинация.

Для жителей Химкинского бульвара в районе Южное Тушино оборудовали большой спорткластер под открытым небом прямо возле домов. Там установлены тренажеры для разных возрастов, зоны воркаута, брусья, скамья для пресса, гантели, теннисные столы, а также спортивно-гимнастический комплекс со шведской стенкой, рукоходом, перекладинами и боксерским мешком.

Подробнее – в программе "Новости дня".

