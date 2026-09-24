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24 сентября, 00:35

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"Новости дня": новые лифты установили в домах района Новокосино

"Новости дня": новые лифты установили в домах района Новокосино

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Новые лифты установили в жилых домах района Новокосино и других районах Москвы. С начала года в столице заменили около 4 тысяч подъемников. Обновление проводят по графику, после истечения 25-летнего срока службы оборудования.

До конца года в жилых домах планируют смонтировать более 5,5 тысячи лифтов. Чтобы жители не оставались без подъемников, специалисты работают поочередно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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