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23 сентября, 08:15

Общество

"Новости дня": большой гуманитарный груз отправили московские волонтеры в Курскую область

"Новости дня": большой гуманитарный груз отправили московские волонтеры в Курскую область

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Большой гуманитарный груз отправили московские волонтеры в Курскую область. Эти вещи получат герои, которые участвуют в специальной военной операции. Список получился внушительным – в нем более 40 позиций.

Особый упор сделали на технику: передали современные цифровые рации. Для бойцов они особенно важны, чтобы всегда оставаться на связи и четко координировать действия. Не забыли также про бытовые нужды.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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