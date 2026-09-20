"Новости дня": Московский ипподром вновь открылся после двухлетней реставрации

В Беговом районе столицы после масштабной реконструкции вновь открылся Московский ипподром. Он снова стал точкой притяжения для жителей и гостей города. Там возобновились бега и скачки.

В честь открытия исторического конно-спортивного комплекса устроили большой праздник. На скаковом кругу выступили русские тройки и всадники.

Реставрация ипподрома заняла два года. Главному элементу комплекса – скульптурной квадриге, колеснице с четырьмя лошадьми – вернули исторический облик. Подробнее – в программе "Новости дня".

