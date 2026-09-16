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16 сентября, 08:55

Город

"Новости дня": капремонт доходного дома с вековой историей завершился в Хамовниках

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В Большом Знаменском переулке завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома, памятника московского модерна возрастом более 100 лет.

Пятиэтажное здание интересно не только причудливым декором фасада, но и знаменитыми жильцами. Среди них – советская актриса Эда Урусова.

Она снималась в небольших, но ярких эпизодах советской киноклассики. Например, исполнила роль тещи Кисы Воробьянинова в фильме Леонида Гайдая "Двенадцать стульев". Подробнее – в программе "Новости дня".

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