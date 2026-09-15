"Новости дня": станции самообслуживания заработали в 19 столичных библиотеках

В 19 московских библиотеках установили станции самообслуживания. С их помощью читатели могут самостоятельно получать и возвращать книги без участия библиотекаря.

В каждую книгу встраивают специальный чип с информацией об издании. Чтобы получить книгу, достаточно положить ее на платформу терминала и приложить единый читательский билет. Система считывает данные и автоматически регистрирует выдачу. Вернуть книгу можно таким же способом.

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