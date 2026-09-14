"Новости дня": поездки на такси в Москве станут безопаснее

Поездки на такси в Москве станут безопаснее. При выходе из здания вокзала или терминала аэропорта в столице не будет водителей, которые сами начинают предлагать поездку или навязывать в некорректной форме услуги такси. Работу подобных перевозчиков решили ограничить.

Департамент транспорта Москвы поддержал инициативу: теперь водителям официально запрещено навязывать свои услуги на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, а при заказе машины пассажирам стоит следовать проверенным способам: вызвать машину через мобильное приложение, позвонить в службу заказа по телефону, подойти к официальной стойке такси в терминале или воспользоваться специально оборудованной стоянкой, где авто ждут своих пассажиров в порядке очереди.

Подробнее – в программе "Новости дня".