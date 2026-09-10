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10 сентября, 17:30

Общество

"Новости дня": проект "Московский чекап" помог выявить ключевые риски для здоровья людей

"Новости дня": проект "Московский чекап" помог выявить ключевые риски для здоровья людей

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Масштабный проект "Московский чекап" помог выявить ключевые риски для здоровья людей. Сердечные патологии, проблемы с желудком и угроза сахарного диабета оказались самыми частыми скрытыми угрозами.

Цель диагностики – начать лечение не по факту болезни, а на этапе предрисков и таким образом предотвратить развитие недуга. К цифровой программе уже присоединились более 1,5 миллиона москвичей, а 700 тысяч успешно завершили стартовый этап.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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