"Новости дня": москвичам пообещали вторую грибную волну

Москвичам обещают вторую грибную волну. Сентябрьские дожди создали благоприятные условия для их роста.

По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника биологического факультета МГУ Никиты Комиссарова, в ближайшее время в лесах могут появиться маслята, последние белые грибы и опята. Если сентябрь будет достаточно теплым, можно будет встретить также лисички, грузди, подосиновики и подберезовики.

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