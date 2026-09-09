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09 сентября, 06:15

Общество

"Новости дня": москвичам пообещали вторую грибную волну

"Новости дня": москвичам пообещали вторую грибную волну

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Москвичам обещают вторую грибную волну. Сентябрьские дожди создали благоприятные условия для их роста.

По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника биологического факультета МГУ Никиты Комиссарова, в ближайшее время в лесах могут появиться маслята, последние белые грибы и опята. Если сентябрь будет достаточно теплым, можно будет встретить также лисички, грузди, подосиновики и подберезовики.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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