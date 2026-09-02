"Новости дня": кампания по вакцинации против гриппа стартовала в России

Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа стартовала в России. В этом сезоне состав препарата обновлен полностью. Заменены все три штамма вируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Вакцины уже начали поступать в регионы, иммунизация для жителей страны бесплатна. Особое внимание традиционно уделяют группам риска – детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, медицинским и педагогическим работникам.

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