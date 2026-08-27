"Новости дня": Сергей Собянин открыл новую поликлинику в Троицке

Сергей Собянин открыл новую четырехэтажную поликлинику в Троицке. Медицинский комплекс построен по индивидуальному проекту.

Его площадь превышает 13 тысяч квадратных метров, что почти в три раза больше старого корпуса на Юбилейной улице. Благодаря расширению пространств там появилось больше кабинетов терапевтов, процедурных и перевязочных.

Планировка выполнена по Московскому стандарту: самые востребованные кабинеты разместили на первых этажах. Для пациентов с симптомами простуды оборудован изолированный фильтр-бокс с отдельным входом.

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