"Новости дня": новый автобусный маршрут свяжет станцию метро "Юго-Западная" и Одинцово

Автобус № 1461 начнет курсировать от станции метро "Юго-Западная" до Одинцова с 29 августа. На линию выйдут 8 новых низкопольных автобусов "КамАЗ" с системой климат-контроля и ремнями безопасности на каждом кресле.

Оплатить проезд можно "Тройкой" и банковскими картами. Для частых поездок выгоднее использовать безлимитные абонементы "Единый" с зоной "Пригород", что позволит экономить до 60% транспортных расходов.

Подробнее – в программе "Новости дня".