"Новости дня": количество разрешенных зон для купания в Москве увеличилось до 6

Москвичам стали доступны больше мест для купания. Количество разрешенных зон увеличилось до 6. Поплавать можно в озере Белом, в Первом Путяевском пруду, на пляжах № 2 и 3 Серебряного бора, в Пионерском и Большом городском прудах.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, в зонах отдыха Школьное озеро, пляж "Динамо" и "Тропарево" качество воды не соответствует нормам, поэтому купаться там сейчас не рекомендуется. Однако на этих пляжах можно загорать и отдыхать у воды.

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