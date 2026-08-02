"Новости дня": столичные спасатели усилили патрулирование водоемов в жару

Столичные спасатели усилили патрулирование водоемов в жару. Они внимательно следят за соблюдением правил безопасности, а также напоминают, что дети не могут купаться без присмотра родителей.

Самое пристальное внимание уделили Москве-реке, Строгинской пойме, Чистому заливу, Серебряному Бору и Химкинскому водохранилищу.

Также можно выбрать бассейны под открытым небом. Часть из них находится в городских парках, а другие – на фестивальных площадках "Московских сезонов". Там есть все для комфортного отдыха: шезлонги, зонтики, душ, раздевалки и камеры хранения.

Подробнее – в программе "Новости дня".