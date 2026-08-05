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05 августа, 21:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что более 8 млн "квадратов" недвижимости ввели в Москве в 2026-м

Собянин рассказал, что более 8 млн "квадратов" недвижимости ввели в Москве в 2026-м

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Более 8 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в Москве с начала 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Мэр отметил, что градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. Основными задачами в этом году остаются создание комфортной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также строительство по программе реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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